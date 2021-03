Blocco dei licenziamenti, Orlando: “Proroga a ottobre per chi non ha la Cig”

Il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, ha annunciato il piano del governo per quanto riguarda il blocco dei licenziamenti, che verrà portato fino a giugno nel prossimo decreto Sostegni.

Ci saranno due modalità diverse per quanto riguarda il blocco dei licenziamenti: proroga fino a giugno per chi ha già la possibilità di ammortizzatori sociali ordinari (come la cassa integrazione), proroga fino a ottobre per chi non ha altri ammortizzatori.

Questa tempistica consentirà di varare una nuova legge per gli ammortizzatori sociali, col disegno di legge in arrivo entro la fine di aprile.