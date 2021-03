Conferenza stampa dell’Ema su AstraZeneca – DIRETTA

Oggi alle 14 è iniziata la conferenza stampa di Emer Cooke, direttore esecutivo dell’Ema, che ha cercato di fare chiarezza sulla situazione legata ai vaccini AstraZeneca in Europa.

“Non possiamo dare ancora i risultati della revisione, che è in corso. Voglio spiegare che una situazione del genere non è imprevista: quando si vaccinano milioni di persone possono avvenire degli incidenti dopo la vaccinazione. L’Ema sta portando avanti questi esami, così che queste cose vengano studiate, per capire se queste sono coincidenze”, ha detto Emer Cooke.

“Sappiamo che migliaia di persone sviluppano trombosi negli anni. Dobbiamo valutare se questa sia una causa delle vaccinazione. Bisogna capire se questi effetti collaterali sarebbero avvenuti in maniera naturale. Stiamo elaborando i dati per capire se il vaccino possa aver contribuito a questi eventi di trombosi. Allo stesso tempo stiamo valutando altri rapporti per altre incidenze di questo evento”

“Al momento non ci sono indicazioni che le vaccinazioni abbiano causato questi eventi. Durante la sperimentazione le persone hanno mostrato un numero molto ridotto di trombosi. Il numero di eventi di tromboembolia non è più alto di quanto ci si potesse aspettare”.

“Ci incontreremo nuovamente, per valutare tutti i casi con gli esperti, nella giornata di giovedì, per trarre una conclusione sui dati raccolti”, ha concluso Emer Cooke.