Coronavirus nel mondo oggi 16 marzo, aumentano i contagi in Brasile. Stop ai vaccini in Europa

Sono in crescita i contagi in Europa e in Brasile da coronavirus, mentre molti Paesi europei hanno fermato le vaccinazioni di AstraZeneca, dopo alcuni casi di reazioni avverse.

In Brasile sono 11 milioni e mezzo i casi positivi dall’inizio della pandemia, con 279 mila vittime. In Regno Unito sono 125 mila le morti, mentre in Italia sono 102 mila, come da ultimo bollettino.