PS5, ora disponibile e in vendita su GameStop

Come era stato annunciato dalla società di videogiochi GameStop, la nuova PlayStation 5 viene messa una volta a settimana in vendita con nuove scorte sullo store online.

Il sistema bloccherà i doppi ordini, verrà consentito un solo ordine per ogni utente, a causa delle ridotte capacità di scorte da parte del sito di GameStop.

Si trova ora ai seguenti link:

Attualmente alle ore 16.00 i link appaiono funzionanti e le console sono disponibili, con una pagina di cortesia per fare la “fila online”.

PS5 su Amazon

Per ora invece su Amazon risultano ancora non disponibili le nuove console PS5, sia nella versione Standard, sia in quella Digital Edition. Ecco i link delle pagine ufficiali delle console Sony su Amazon: