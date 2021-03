Amazon, le mascherine FFP2 e FFP3 in offerta oggi 17 marzo

Nella giornata di oggi 17 marzo sono state messe in offerta diverse mascherine chirurgiche, FFP2 e FFP3 su Amazon. Si tratta delle mascherine con filtro più vendute, le quali offrono una protezione maggiore rispetto alle chirurgiche ma che hanno anche un costo maggiore.

Negli ultimi mesi ci sono stati molti casi di mascherine non a norma vendute illegalmente, ma per quanto riguarda Amazon sul prodotto viene indicato se è certificato dalla Comunità Europea. In questo caso sono in offerta le mascherine certificate FFP2 di IDOIT, con uno sconto di 13 euro sul prezzo di listino. Sempre la stessa azienda ha in sconto anche un saturimetro professionale in queste ore.

L’azienda WottoCare ha delle offerte a tempo su mascherine standard e FFP3, con quest’ultime che sono le più costose solitamente e che offrono la maggiore protezione.

Altre offerte