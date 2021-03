Caso Eni-Nigeria, tutti assolti perché il fatto non sussiste

Il Tribunale di Milano ha assolto tutti gli imputati nel processo per corruzione internazionale con al centro l’acquisto dei diritti di esplorazione petrolifera in Nigeria. In particolare il processo faceva riferimento ai diritti sul blocco petrolifero Opl245.

L’amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, è stato assolto insieme al suo predecessore, Paolo Scaroni, attuale presidente del Milan.

Inoltre sono state assolte anche le due aziende imputate, Eni e Shell, come ha deciso il giudice Marco Tremolada. Soddisfazione del legale dell’amministratore delegato, Paola Severino: “Finalmente è stata restituita la reputazione professionale a Claudio Descalzi”.