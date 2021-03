Coronavirus nel mondo oggi 17 marzo, boom di casi in Brasile. Stop per AstraZeneca

I casi da coronavirus sono in aumento in Brasile, con numeri record nelle ultime settimane. In Regno Unito sono 125 mila i morti dall’inizio della pandemia, mentre in Italia sono stati superati i 103 mila deceduti nell’ultimo bollettino.

Intanto in Europa sono sospese le vaccinazioni di AstraZeneca, in attesa del pronunciamento dell’Ema atteso per la giornata di domani.