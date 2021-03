Coronavirus Lombardia, tutti i dati di oggi 18 marzo

I dati di oggi 18 marzo sul coronavirus in Lombardia sono stati forniti dalla regione. Nei giorni scorsi sono aumentati i casi positivi, a fronte di un aumento del numero dei test. La Regione Lombardia è in zona rossa da alcuni giorni, con tutte le scuole chiuse insieme alle altre attività non essenziali. Ancora non è noto se dalla prossima settimana ci sarà un cambio di colorazione.

I dati sono in aggiornamento alle ore 17.

Oggi sono 5.641 i casi positivi in Lombardia da coronavirus, a fronte di 63 mila tamponi effettuati. I nuovi ingressi in terapia intensiva sono 54. Qui il bollettino nazionale di oggi 18 marzo.