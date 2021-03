Oggi la giornata dedicata alle vittime Covid. Draghi a Bergamo

Oggi si terranno le commemorazioni delle vittime Covid in Italia, con il premier Draghi atteso a Bergamo alle 11.45. Si tratta della prima Giornata nazionale in memoria delle vittime Covid-19, come era stato deciso dal Parlamento per commemorare le oltre 100 mila vittime raggiunte nelle ultime settimane a causa del coronavirus.

Mario Draghi si recherà a Bergamo, città simbolo dall’inizio dell’epidemia, quella più colpita dalla prima ondata un anno fa. Lo scorso 18 marzo furono pubblicate le immagini dei carri militari che portavano fuori dalla città le bare dagli ospedali.