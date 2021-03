Xbox Series S, nuove scorte disponibili su Amazon

Sono state messe in vendita nuove console Xbox Series S su Amazon nella giornata di oggi 18 marzo. Ancora non disponibile la Xbox Series X, introvabile come la PlayStation 5.

Questa versione della nuova console Microsoft è la più economica, senza il disco ottico e con delle componenti hardware leggermente differenti dalla versione standard. Rimangono le compatibilità a livello di grafica e risoluzione della Xbox Series X, ma tutti i giochi andranno acquistati in digitale.