Coronavirus, Francia: nuove restrizioni per un mese

Nuove restrizioni in Francia annunciate dal premier Jean Castex, per altre quattro settimane, a causa dell’incremento del numero di contagi da coronavirus. Saranno sedici i dipartimenti coinvolti dalle nuove restrizioni a partire dalla giornata di oggi, tra cui anche quello della regione di Parigi.

Le norme di uscita dalle abitazioni saranno più flessibili rispetto al lockdown di novembre, ha chiarito il premier Castex, durante la conferenza stampa per illustrare le nuove misure restrittive. Si potrà uscire di casa per fare attività fisica e passeggiate, nel raggio di 10 chilometri dalla propria abitazione. Le scuole resteranno aperte, come già accaduto nei precedenti lockdown.

Il tasso di incidenza a Parigi ha superato i 400 contagi su 100 mila abitanti negli ultimi giorni.