Coronavirus nel mondo oggi 19 marzo, salgono i contagi in Europa

Continuano ad aumentare le varianti in Europa, mentre negli Stati Uniti c’è un calo dei nuovi contagi da alcune settimane.

In Regno Unito sono 126 mila i morti dall’inizio dell’epidemia, mentre in Italia sono 103 mila come da ultimo bollettino. Negli Stati Uniti sono oltre 30 milioni i contagiati e 552 mila i morti.