Un reporter della BBC sarebbe stato rapito in Birmania da alcuni uomini “non identificati”, con la rete televisiva inglese che sta cercando conferme sulle condizioni del suo inviato.

La BBC si è detta “estremamente preoccupata” per Aung Thura, questo il nome del reporter, rapito venerdì mattina secondo quanto riferito. Lo staff della BBC sta facendo tutto il possibile per trovare Aung Thura, come è stato riferito ai media.