Coronavirus Lombardia, tutti i dati di oggi 20 marzo

I dati di oggi 20 marzo sul coronavirus in Lombardia sono stati forniti dalla Regione. La Lombardia dalla prossima settimana resterà in zona rossa, dopo la pubblicazione degli ultimi dati sull’indice Rt da parte dell’istituto Superiore di Sanità.

I dati di oggi sono in aggiornamento alle ore 17.

Oggi sono 4.810 i casi positivi in Lombardia, in calo rispetto a ieri come spesso accade durante il weekend a causa del minor numero di tamponi che vengono utilizzati. Qui il bollettino nazionale di oggi 20 marzo.