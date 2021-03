Draghi: “Quest’anno i soldi si danno e non si chiedono”. Approvato il decreto Sostegni

Il decreto Sostegni è stato approvato dal Consiglio dei ministri, senza particolari problemi, come sottolineato il premier Draghi in conferenza stampa nella serata di ieri. Il presidente del Consiglio ha espresso soddisfazione per il suo primo provvedimento economico da quando è in carica.

“Quest’anno i soldi si danno e non si chiedono”, questo un passaggio della conferenza stampa di Mario Draghi, dove ha spiegato a grandi linee i provvedimenti del nuovo decreto, rispondendo alle domande dei giornalisti.