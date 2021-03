Oggi si è svolto il primo sciopero dei lavoratori Amazon per 24 ore, con le consegne non garantite in tutta Italia. Lo sciopero, che ha riguardato 40 mila lavoratori, è stato indetto dai tre principali sindacati Cgil, Cisl e Uil.

Tra le rivendicazioni dello sciopero anche la verifica dei carichi e dei ritmi di lavoro, oltre alla stabilizzazione dei tempi determinati e dei lavoratori interinali. “Chiediamo risposte rapide ad Amazon”, hanno dichiarato in una nota i sindacati.