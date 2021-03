Coronavirus nel mondo oggi 22 marzo, salgono i casi in Europa

Sono in crescita i casi in Europa, a causa delle varianti da coronavirus, con l’Italia che ha superato i 100 mila morti, come da ultimo bollettino.

Paese Casi Positivi Morti Terapia Intensiva Tamponi Mondo 123.903.665 2.728.644 90.199 Stati Uniti d’America 30.521.774 555.314 8.640 389.786.114 Brasile 11.998.233 294.115 8.318 28.600.000 India 11.646.081 160.003 8.944 234.445.774 Russia 4.466.153 95.391 2.300 117.700.000 UK 4.296.583 126.155 830 112.493.147 Francia 4.282.603 92.305 4.287 58.498.845 Italia 3.376.376 104.942 3.448 46.890.903 Spagna 3.212.332 72.910 1.997 41.114.319 Turchia 3.013.122 30.061 1.568 36.355.374 Germania 2.670.000 75.270 2.848 47.578.793 Colombia 2.337.150 62.028 1.982 12.286.609 Argentina 2.245.771 54.545 3.534 8.340.398 Messico 2.195.772 198.036 4.798 5.896.765 Polonia 2.058.550 49.300 2.360 11.183.037 Iran 1.801.065 61.797 3.858 12.160.554 Ucraina 1.554.256 30.098 177 7.659.777 Sud Africa 1.537.852 52 546 9.635.287 Czechia 1.467.333 24.810 1.910 10.841.492 Perù 1.466.326 50 2.215 8.711.797 Indonesia 1.460.184 39.550 12.076.009 Olanda 1.201.545 16.275 611 9.230.498 Canada 933.785 22.676 586 26.592.828 Chile 931.939 22.279 2.229 10.569.012 Romania 897.115 22.208 1.334 6.988.265 Belgio 837.006 22.707 557 10.520.108 Israele 828.239 6.098 529 13.179.979 Portogallo 817.530 16.768 170 8.771.420 Iraq 793.892 14.007 492 7.654.329 Svezia 744.272 13.262 272 6.627.544 Filippine 671.792 12.972 785 9.636.777