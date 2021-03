Germania, ministro sotto accusa per l’acquito di mascherine FFP2

Il ministro della Salute della Germania, Jens Spahn, è finito in uno scandalo per l’acquisto di mascherine FFP2 durante la pandemia. Secondo quanto è stato riportato dal quotidiano tedesco “Der Spiegel”, il ministero avrebbe acquistato mezzo milione di mascherine FFP2 dalla società Burda, nella quale lavora Daniel Funke, marito di Spahn.

Il caso è legato al conflitto di interessi del ministro dell’acquisto delle mascherine, con l’azienda che ha dichiarato come tutto fosse in regola e che Daniel Funke non è stato coinvolto nella vendita.