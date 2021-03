PS5, scorte disponibili da Mediaworld: sito offline

Nuove scorte della nuova PlayStation 5 sembrano essere state messe da Mediaworld negli ultimi minuti, con il sito web che risulta non raggiungibile a causa del traffico elevato in arrivo.

Nelle ultime settimane la PS5 era stata messa in vendita per poche ore da GameStop, mentre su Amazon l’ultima volta che è stata vista disponibile risale al mese di febbraio.

Data la tanta attesa per la nuova PS5, alcuni store online si erano organizzate con le “file online” per gestire il traffico, cosa che Mediaworld oggi non sembra aver fatto. Al momento il sito è offline e risulta non raggiungibile, con un reindirizzamento ad una pagina di cortesia. Qui la pagina ufficiale di Mediaworld, attualmente congestionata.