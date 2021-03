Coronavirus Lombardia, tutti i dati di oggi 23 marzo

I dati di oggi 23 marzo sul coronavirus in Lombardia sono stati forniti dalla Regione. Da ieri la Lombardia è stata confermata in zona rossa per un’altra settimana, in attesa dei nuovi dati settimanali che potrebbero vedere un cambiamento della colorazione il prossimo lunedì.

I dati di oggi sono in aggiornamento alle 17.

Oggi sono 3.643 i casi positivi in Lombardia, a fronte di 47 mila tamponi effettuati. I nuovi ingressi in terapia intensiva sono 72. Qui il bollettino nazionale di oggi 23 marzo.