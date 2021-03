Coronavirus nel mondo oggi 23 marzo, ancora in crescita i casi in Brasile

Sono in crescita i casi positivi in Brasile, che ha superato nelle ultime ore le 12 milioni di persone contagiate e ha quasi 300 mila morti dall’inizio della pandemia. In Europa il Paese con più decessi rimane il Regno Unito con 126 mila morti, mentre l’Italia ne ha 105 mila secondo l’ultimo bollettino.

Paese Casi Positivi Morti Terapia Intensiva Tamponi Mondo 124.336.607 2.736.652 90.517 Stati Uniti d’America 30.576.962 555.945 8.600 391.112.499 Brasile 12.051.619 295.685 8.318 28.600.000 India 11.686.796 160.200 8.944 235.413.233 Russia 4.474.610 95.818 2.300 117.900.000 UK 4.301.925 126.172 830 115.945.692 Francia 4.298.395 92.621 4.548 60.494.649 Italia 3.400.877 105.328 3.510 47.060.099 Spagna 3.228.803 73.543 1.935 41.884.958 Turchia 3.035.338 30.178 1.644 36.556.589 Germania 2.678.262 75.418 2.848 47.578.793 Colombia 2.342.278 62.148 1.982 12.314.769 Argentina 2.252.172 54.671 3.530 8.383.836 Messico 2.197.160 198.239 4.798 5.902.321 Polonia 2.073.129 49.365 2.421 11.232.172 Iran 1.808.422 61.877 3.861 12.221.274 Ucraina 1.565.732 30.431 177 7.726.035 Sud Africa 1.538.451 52.196 546 9.649.219 Czechia 1.475.538 25.055 1.953 11.051.757 Perù 1.472.790 50.339 2.243 8.748.899 Indonesia 1.465.928 39.711 12.120.470 Olanda 1.207.806 16.290 638 9.230.498 Canada 938.719 22.716 586 26.704.383 Chile 938.094 22.359 2.269 10.644.892 Romania 900.858 22.268 1.339 7.001.817 Belgio 839.238 22.728 569 10.548.631 Israele 829.288 6.114 499 13.227.965 Portogallo 817.778 16.784 165 8.832.622 Iraq 798.547 14.036 465 7.681.424 Svezia 744.272 13.262 272 6.627.544 Filippine 671.792 12.972 785 9.697.339