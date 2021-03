Israele, elezioni fino alle 21 di oggi. Netanyahu cerca la maggioranza

Oggi sono in corso le elezioni in Israele, le quarte degli ultimi anni. Non si è riuscito a formare un governo stabile tra le due principali coalizione e per questo sono state convocate nuove elezioni. La campagna vaccinale è una delle più avanzate al mondo e per questo le elezioni si dovrebbero svolgere in sicurezza.

Ci sono indecisi, secondo i sondaggi, che valgono circa 10 seggi e potrebbero spostare gli equilibri. La sinistra è data ai minimi storici, mentre la coalizione di destra ha perso alcuni appoggi.

Alle 21 di oggi sono previsti i primi exit poll per capire l’andamento delle votazioni.