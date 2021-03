Vaccini, Usa: “AstraZeneca ha fornito dati obsoleti”

Primi dubbi negli Stati Uniti sui dati di AstraZeneca, la quale ha ricevuto l’autorizzazione dalla Food and Drug Administration nei giorni scorsi. Secondo quanto è stato riportato l’azienda anglo-svedese potrebbe aver incluso “dati obsoleti” nelle documentazioni fornite alle autorità degli Stati Uniti e che fanno riferimento alle sperimentazioni di questa estate.

Il vaccino AstraZeneca è al centro delle polemiche in Europa per la questione legata alle forniture, con l’ipotesi anche di un blocco dell’export per i vaccini prodotti in Unione Europea, come ha dichiarato la presidente della Commissione, Ursula von der Leyen.