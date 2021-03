Governo, Draghi: “Scuole da riaprire dopo la Pasqua. Biden interverrà al Consiglio europeo”

Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, è intervenuto in Parlamento per comunicare la posizione del Governo in merito al prossimo Consiglio europeo.

“Vorrei esprire soddisfazione per la partecipazione del presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, al prossimo Consiglio europeo. Questo conferma la volontà di migliorare le relazioni con l’Ue”, ha anticipato Draghi al Senato.

Inoltre ha poi parlato delle dosi di vaccino e della campagna vaccinale, con una media di 170 mila dosi al giorno. L’obiettivo del Governo è arrivare a mezzo milione al giorno.

Sulla scuola l’obiettivo del Governo è la riapertura il prima possibile, con le scuole dell’infanzia che potrebbero riaprire anche in zona rossa dopo la Pasqua, come dichiarato dal premier.