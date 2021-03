Ora legale, da domenica 28 marzo si cambia orario. Potrebbe essere l’ultima volta

Dalla notte di domenica 28 marzo tornerà l’ora legale, come accade ogni anno nell’ultimo weekend del mese di marzo. Il cambio di orario avverrà alle ore 2 di notte, con le lancette che andranno avanti di un’ora. Si dormirà quindi un’ora in meno, ma le giornate avranno un’ora in più di luce naturale.

Potrebbe essere l’ultima volta che si effettua un cambio di orario, perché nel 2018 è stata votata una legge in Europa che prevede l’abolizione dell’obbligo per gli Stati membri di cambiare orario.

Il Governo precedente aveva dichiarato di voler mantenere il doppio orario, mentre Francia, Germania, Finlandia, Lituania, Svezia ed Estonia si sono espressi per l’orario unico. Ogni Stato può decidere in autonomia se abolire il doppio orario.