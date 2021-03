I dati di oggi 26 marzo sul coronavirus in Lombardia sono stati forniti dalla regione. Oggi è stato pubblicato il nuovo rapporto sul contagio settimanale da parte dell’Iss e la Lombardia resterà in zona rossa anche per la prossima settimana.

I dati di oggi sono in aggiornamento alle ore 17.

Oggi sono 5.046 i casi positivi in Lombardia, a fronte di 59 mila tamponi effettuati. I nuovi ingressi in terapia intensiva sono 26. Qui il bollettino nazionale di oggi 26 marzo.