Coronavirus nel mondo oggi 26 marzo, calo di casi nel Regno Unito

Sono in calo i casi positivi in Regno Unito, dopo l’avanzare della campagna vaccinale, iniziata nel mese di dicembre. Il numero di vittime del Regno Unito è il più alto in Europa, con 126 mila morti, mentre l’Italia ne ha 106 mila come da ultimo bollettino.

Gli Stati Uniti hanno quasi 31 milioni di contagiati e 559 mila morti dall’inizio dell’epidemia.