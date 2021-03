Sono pochi i cambiamenti di colori previsti per la prossima settimana, con il rapporto settimanale dell’Istituto Superiore di Sanità che mostra un calo dell’indice Rt a 1,08. La Regione Lazio passerà in zona arancione, come anche il Veneto, mentre resterà in zona rossa la Lombardia.

Alle ore 12 c’è in programma un tavolo con il premier Draghi e il Cts, allo studio il nuovo decreto sulle restrizioni, con il tema della scuola che sarà centrale (oggi un nuovo sciopero degli studenti).