La Serie A 2021-2024 passerà a DAZN nel triennio dopo il voto a favore di 16 club della Lega. La piattaforma streaming, con supporto di TIM, trasmetterà in esclusiva sette partite e tre in co-esclusiva.

La discussione tra i club di Serie A andava avanti da alcune settimane, per decidere se assegnare all’offerta di DAZN i diritti TV. Battuta Sky, che potrà concorrere per le tre partite in co-esclusiva.