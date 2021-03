Scuola, oggi sciopero contro la Dad

Oggi sciopero in oltre 60 città contro la Dad, la didattica a distanza nelle scuole, con la partecipazione di docenti e studenti che chiedono di riaprire in presenza. Al momento tutte le scuole sono chiuse fino al 6 aprile, con alcuni esponenti del Governo, come la ministra alle Pari Opportunità, Elena Bonetti, che hanno chiesto la riapertura dal 7 aprile anche nelle zone rosse per elementari e medie.

Si chiede anche che una parte del Recovery Fund venga destinato alla scuola pubblica, portando la spesa per l’istruzione nella media europea del 5% del Pil.