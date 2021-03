Covid, il Governo punta a nuove mansioni per chi non si vaccina. Scudo penale per chi somministra le dosi

Il Governo sta lavorando a dei provvedimenti per il personale sanitario in merito ai vaccini, per andare a risolvere i casi di persone non vaccinate a contatto con pazienti fragili.

Per evitare le contestazioni, la ministra della Giustizia, Marta Cartabia, sta pensando ad una norma che preveda il cambio di mansione per chi continuerà a rifiutare il vaccino. Per ora escluse sanzioni e licenziamenti.

Inoltre si prevede uno scudo penale per chi somministra le dosi, per evitare i casi delle ultime settimane, con indagini a causa della morte di alcune persone vaccinate.