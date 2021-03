Usa, scontro Biden-Trump sulla legge elettorale in Georgia

Nuovo scontro tra i due candidati alle ultime presidenziali, Joe Biden e Donald Trump, sulla nuova legge elettorale della Georgia, firmata ieri dal governatore repubblicano Brian Kemp.

Secondo il presidente Biden si tratta di un attacco “alla Costituzione”, visto che la nuova legge limita il diritto di voto, aumentando i requisiti necessari per esercitarlo, specie nel voto per posta. Il voto per posta era stato decisivo nelle ultime elezioni presidenziali, a favore di Biden.

“Tra le parti scandalose c’è il divieto di fornire acqua a chi è in fila e la chiusura anticipata delle urne”, ha detto Biden.