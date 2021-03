Canada, attacco in biblioteca: un morto e diversi feriti

Un attacco in biblioteca in Canada, a Vancouver, con un bilancio al momento di un morto e cinque feriti. L’attacco è avvenuto nella zona ovest del Canada, come riportato dai media locali, nella Lynn Valley Library.

Un uomo è stato fermato e portato via in ambulanza, come è stato riferito da un testimone. La polizia avrebbe sparato proiettili di gomma. L’uomo avrebbe accoltellato diversi passanti, uccidendo una donna. La polizia ha riferito di sapere chi ha effettuato l’attacco e che sta indagando per capire le motivazioni che hanno portato al gesto. Non si è parlato di terrorismo ufficialmente dalle autorità canadesi.