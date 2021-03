Coronavirus nel mondo oggi 28 marzo, calo negli Stati Uniti

Sono in calo i casi negli Stati Uniti e nel Regno Unito, mentre aumentano in Francia, che ha superato i 40 mila casi giornalieri ieri. In Regno Unito sono 126 mila le morti, mentre in Italia sono 107 mila come da ultimo bollettino.

Paese Casi Positivi Morti Terapia Intensiva Tamponi Mondo 127.368.588 2.790.890 93.330 Stati Uniti d’America 30.917.142 562.013 8.595 398.281.716 Brasile 12.490.362 310.694 8.318 28.600.000 India 11.971.624 161.586 8.944 240.950.842 Russia 4.519.832 97.740 2.300 119.500.000 Francia 4,508,575 94.465 4.791 62.480.718 UK 4.329.180 126.573 615 121.517.399 Italia 3.512.453 107.636 3.635 48.820.663 Spagna 3.255.324 75.010 1.830 41.884.958 Turchia 3.179.115 30.923 1.886 37.657.127 Germania 2.772.694 76.404 3.209 48.979.281 Colombia 2.375.591 62.790 1.982 12.542.392 Argentina 2.301.389 55.368 3.506 8.650.723 Polonia 2.250.991 51.884 2.894 11.798.342 Messico 2.224.767 201.429 4.798 6.027.613 Iran 1.846.923 62.308 3.921 12.550.000 Ucraina 1.644.063 31.954 177 7.945.044 Sud Africa 1.544.466 52.648 546 9.779.615 Perù 1.520.973 51.238 2.301 9.089.474 Czechia 1.515.029 25.874 1.800 11.956.620 Indonesia 1.492.002 40.364 12.490.348 Olanda 1.245.007 16.450 643 9.747.836 Chile 969.913 22.653 2.514 10.966.769 Canada 961.083 22.852 661 27.233.666 Romania 932.179 22.997 1.373 7.200.595 Belgio 866.063 22.870 667 10.933.835 Israele 831.897 6.180 458 13.445.227 Iraq 827.157 14.177 493 7,871,105 Portogallo 820.042 16.827 148 8.978.009 Svezia 780.018 13.402 284 6.627.544 Filippine 712.442 13.159 785 9.990.211