AstraZeneca, il Canada vieta la somministrazione sotto i 55 anni. Stop anche di Monaco e Berlino

Il Canada ha fermato la somministrazione per gli under 60 del vaccino anti Covid AstraZeneca, per il timore di possibili problematiche legate alla trombosi cerebrale.

“C’è incertezza sui benefici dalla somministrazione del vaccino AstraZeneca agli adulti con meno di 55 anni, dati i potenziali rischi”, questa la posizione di Shelley Deeks, vice presidente della Commissione nazionale sulla vaccinazione in Canada. Analoga decisione è stata presa in Francia le scorse settimane.

Anche nella regione di Berlino e Monaco sono state interrotte le vaccinazioni con AstraZeneca per gli under 60, come comunicato dalla Senatrice responsabile della Sanità berlinese Dilek Kalayci.