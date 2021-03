PS5 disponibile su Amazon questa mattina, ma subito esaurita

Questa mattina a sorpresa è stata messa in vendita la nuova PlayStation 5 su Amazon, dopo mesi di attesa dall’ultima volta che era finita online sulla nota piattaforma. Negli ultimi mesi era stata messa in vendita principalmente su GameStop, ma con poche scorte.

Oggi nuove scorte di PS5 sono arrivate su Amazon e sono finite in poco tempo. Al momento risultano “Non Disponibile” sul sito, ma è comunque possibile aggiungere alla propria lista la console, per ricevere la notifica quando tornerà nuovamente in vendita.