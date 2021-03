PlayStation Plus, annunciati i giochi mensili gratis di Aprile 2021

Sono stati annunciati da Sony i giochi mensili gratuiti per PS4 e PS5 per gli abbonati del PlayStation Plus. Il mese scorso erano stati messi in download gratuito Final Fantasy VII Remake e Remnant From The Ashes. Come ogni mercoledì del mese, oggi è arrivato l’annuncio dell’azienda nipponica sui social network.

Ecco i giochi mensili di aprile 2021:

Days Gone (PS4 e PS5)

Oddworld: Soulstorm (PS5)

Zombie Army 4: Dead War

I giochi saranno scaricabili gratuitamente dal PlayStation Store a partire dal primo martedì del mese di aprile 2021.