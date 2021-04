Fontana indagato per false dichiarazioni e autoriciclaggio

Il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, è stato indagato per autoriciclaggio e false dichiarazioni nell’ambito dell’operazione di “Voluntary Disclosure”. Il governatore era già indagato per frode in pubbliche forniture nel “caso camici”.

Secondo quanto depositato dalla Procura di Milano ci sarebbero indagini in atto su 5,3 milioni di euro di un conto svizzero. Questo denaro era stato scudato da Fontana nel 2015 grazie alla voluntary disclosure, giustificandolo come frutto di eredità della madre.