Sondaggi politici oggi 1 aprile, il M5S secondo partito con Conte leader

I sondaggi politici di oggi 1 aprile sono stati realizzati dall’istituto EMG Acqua e pubblicati dalla trasmissione Agorà su Rai Tre.

Lega primo partito al 22,3%

La Lega resta il primo partito con il 22,3% dei consensi, in calo di un decimale rispetto alla scorsa settimana. Sale il Movimento 5 Stelle al 20% confermandosi secondo partito, mentre scende il Partito Democratico al 15,9%. Fratelli d’Italia rimane stabile intorno al 17%.

Lieve calo per Italia Viva e Azione, come anche per Forza Italia, che scende di due decimali.