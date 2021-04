Vaccini, il commissario Figliuolo: “Per domani arrivo di un milione di dosi di AstraZeneca”

Il commissario all’emergenza Covid Francesco Figliuolo ha parlato oggi della campagna vaccinale a Cagliari durante un sopralluogo in due hub per le somministrazioni. “Tra oggi e domani arriveranno 1,3 milioni di dosi di vaccino AstraZeneca”, questo l’annuncio di Figliuolo, che si trovava insieme al capo della Protezione Civile Fabrizio Curcio.

“Questo darà fiato alle trombe per il piano vaccinale”, ha dichiarato. Inoltre previsto l’incremento di medici in Sardegna, per arrivare a 17 mila dosi somministrate al giorno.