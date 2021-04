L’Olanda ha fermato le vaccinazioni AstraZeneca per gli under 60, come è stato comunicato dal ministero della Salute.

Ne ha dato comunicazione l’agenzia di stampa Anp, con le motivazioni che non sono state ancora spiegate ma presumibilmente legate ai casi di trombosi cerebrale. Alcuni Paesi europei, come la Svezia e la Danimarca, non avevano ripreso le vaccinazioni con AstraZeneca nelle scorse settimane.