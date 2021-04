Coronavirus nel mondo oggi 2 aprile, salgono i casi in Francia e Europa

Sono in crescita i casi in Francia nelle ultime ore, con la decisione di entrare in un lockdown per quattro settimane, con la chiusura delle scuole da parte del presidente francese Macron. In Italia ieri c’è stato il record di morti degli ultimi mesi, come da bollettino.

Paese Casi Positivi Morti Terapia Intensiva Tamponi Mondo 130.224.032 2.841.209 96.464 Stati Uniti d’America 31.244.639 566.611 8.727 405.032.316 Brasile 12.842.717 325.559 8.318 28.600.000 India 12.303.131 163.428 8.944 245.912.587 Francia 4.695.082 95.976 5.109 64.823.784 Russia 4.554.264 99.233 2.300 120.600.000 UK 4.350.266 126.764 547 127.546.869 Italia 3.607.083 109.847 3.681 50.258.742 Turchia 3.357.988 31.713 2.135 38.821.795 Spagna 3.291.394 75.541 1.843 42.707.830 Germania 2.854.137 77.244 3.680 50.399.177 Colombia 2.417.826 63.614 2.603 12.790.489 Argentina 2.363.251 55.941 3.639 8.932.772 Polonia 2.356.970 53.665 3.143 12.145.470 Messico 2.244.268 203.664 4.798 6.110.815 Iran 1.897.314 62.759 3.989 12.893.317 Ucraina 1.711.630 33.679 177 8.179.905 Perù 1.561.723 52.161 2.065 9.394.499 Sud Africa 1.549.451 52.897 546 9.912.073 Czechia 1.545.865 26.765 1.563 12.937.735 Indonesia 1.517.854 41.054 12.801.104 Olanda 1.280.443 16.559 677 10.298.103 Chile 1.003.406 23.328 2.729 11.278.506 Canada 987.918 23.002 704 27.770.015 Romania 958.918 23.674 1.434 7.360.350 Belgio 887.920 23.045 755 11.238.361 Iraq 856.939 14.360 471 8.078.977 Israele 833.456 6.220 374 13.541.116 Portogallo 822.314 16.859 129 9.101.428 Svezia 813.191 13.498 319 7.201.692 Filippine 756.199 13.303 785 10.249.771