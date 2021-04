M5S, Conte: “Voglio rifondare il Movimento”

L’ex premier Conte ha tenuto un discorso in streaming ieri sera durante l’assembrea degli eletti del Movimento 5 Stelle. Si è parlato della sua candidatura come leader politico del M5S: “Abbiamo condiviso un’esperienza di governo, con determinazione e pragmatismo. Quando è terminato il mio governo, non avevo chiara una visione del mio impegno in politica”, ha detto Conte.

“Ho accettato di cimentarmi in questa sfida, voglio rifondare il Movimento 5 Stelle. Non è marketing politico, ma puntare ad una rigenerazione”, questa la posizione dell’ex premier.