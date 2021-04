AstraZeneca, l’Olanda ferma tutte le vaccinazioni

L’Olanda ha fermato tutte le vaccinazioni con AstraZeneca nella giornata di oggi, dopo lo stop agli under 60 della giornata di ieri. Le somministrazioni sono sospese fino al 7 aprile, ufficialmente per evitare lo spreco di dosi dopo la decisione di ieri.

Sono circa 700 le persone che dovevano essere chiamate in queste ore, ma i loro appuntamenti sono stati cancellari. In totale sono 400 mila le persone che hanno ricevuto una dose di vaccino AstraZeneca in Olanda, con cinque casi di trombosi, uno dei quali fatale. Il ministro della Sanità ha deciso di sospendere in attesa di ulteriori esami di correlazione con il vaccino.