Sono state lanciate due molotov questa mattina all’alba contro il centro vaccinale di via Morelli a Brescia. Sul posto sono giunti i carabinieri che hanno iniziato le indagini per capire chi sia l’autore del gesto. Non ci sarebbero stati feriti nell’esplosione, ma i danni sarebbero ingenti, come comunicato dal sindaco di Brescia, Emilio Del Bono.

“Il gesto ci lascia sbigottiti”, ha dichiarato il sindaco, sottolineando come una parte della struttura è stata bruciata.