Coronavirus nel mondo oggi 3 aprile, salgono i casi in Brasile e Francia

Oggi sono in crescita i casi in Brasile e Francia, con l’Italia che entra in zona rossa per il weekend pasquale. Il Regno Unito ha visto calare i casi positivi da coronavirus ed i morti, dopo l’avanzamento della campagna vaccinale.

In Italia sono stati superati i 110 mila morti come da ultimo bollettino, mentre in Regno Unito sono 126 mila.