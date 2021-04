M5S, Conte apre ai contributi ai partiti. Cancelleri: “Non si può salutare Di Maio”

La notizia di Conte leader del Movimento 5 Stelle ha cominciato a muovere i primi commenti interni da parte dei suoi esponenti. I primi a parlare sono stati l’ex ministro Spadafora e Cancelleri, entrambi schierati in una posizione opposta a quella dell’ex premier.

Intanto Conte cerca di trovare un’intesa per aprire ai contributi dei partiti, con l’obiettivo di puntare al 2×1000 che oggi tutti i partiti possono ricevere e che il Movimento 5 Stelle aveva sempre rinnegato. I costi per un partito politico potrebbero portare ad una svolta in questo senso.

Cancelleri ha parlato del ruolo dell’ex capo politico del M5S: “Non è possibile dire grazie e arrivederci a Di Maio”, sottolineando la sua contrarietà alla leadership unica di Conte.