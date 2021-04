Un’esplosione è avvenuta all’ora di pranzo in un’appartamento di Trieste, causando la morte di un ragazzo e con una donna rimasta ferita. Secondo quanto riportato dalle autorità sanitarie la donna non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine, dopo la segnalazione dei residenti. Anche il governatore del Friuli-Venezia Giulia ha rilasciato un commento della vicenda, definendola “un dramma”.