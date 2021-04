Coronavirus nel mondo oggi 5 aprile, calano le morti in Regno Unito

Sono in calo le morti da coronavirus in Regno Unito, dopo la campagna di vaccinazione che è iniziata nel mese di dicembre. Complessivamente sono 126 mila morti in Regno Unito, mentre in Italia sono 111 mila, come da ultimo bollettino.

Paese Casi Positivi Morti Terapia Intensiva Tamponi Mondo 131.955.245 2.867.012 98.739 Stati Uniti d’America 31.420.331 568.777 8.712 409.363.862 Brasile 12.984.956 331.530 8.318 28.600.000 India 12.589.067 165.132 8.944 249.019.657 Francia 4.822.470 96.678 5.341 66.728.544 Russia 4.589.540 100.717 2.300 121.900.000 UK 4.359.388 126.836 517 127.546.869 Italia 3.668.264 111.030 3.703 51.200.043 Turchia 3.487.050 32.263 2.311 39.566.099 Spagna 3.300.965 75.698 1.892 42.707.830 Germania 2.895.631 77.557 3.680 50.399.177 Colombia 2.446.219 64.094 2.603 12.902.882 Polonia 2.438.542 54.941 4.213 12.413.519 Argentina 2.393.492 56.199 3.626 9.069.998 Messico 2.250.458 204.147 4.798 6.138.274 Iran 1.932.074 63.160 4.057 13.111.118 Ucraina 1.755.888 34.587 177 8.356.074 Perù 1.582.367 52.877 2.307 9.538.127 Czechia 1.553.820 27.057 1.335 13.174.904 Sud Africa 1.551.964 52.987 546 9.986.203 Indonesia 1.534.255 41.669 12.934.115 Olanda 1.302.146 16.622 733 10.298.103 Chile 1.026.785 23.644 2.884 11.491.602 Canada 1.003.988 23.062 704 27.770.015 Romania 974.375 24.070 1.456 7.459.074 Belgio 900.996 23.169 821 11.416.555 Iraq 873.568 14.463 453 8.197.431 Israele 834.247 6.243 344 13.576.884 Portogallo 823.335 16.879 117 9.126.967 Svezia 813.191 13.498 319 7.201.692 Filippine 803.398 13.435 785 10.393.648