Il premier israeliano Netanyahu è stato presente oggi in tribunale per il processo a suo carico, dopo due settimane dalle quarte elezioni in due anni. Per ora non c’è una maggioranza in Parlamento, con il rischio di nuove elezioni, che questa volta potrebbero essere influenzate dal processo per corruzione nei confronti di Benjamin Netanyahu.

L’accusa è quella di aver accettato tangenti, ma il premier israeliano nega sostenendo che vi sia una “caccia alle streghe”.